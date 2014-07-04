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فحص ثلاث سيارات بمحيط قسم ثالث الاسماعيلية بعد بلاغ بوجود قنابل

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فحص ثلاث سيارات بمحيط قسم ثالث الاسماعيلية بعد بلاغ بوجود قنابل فحص ثلاث سيارات بمحيط قسم ثالث الاسماعيلية بعد بلاغ بوجود قنابل

وصلت قبل قليل مجموعة من رجال مكافحة المفرقعات بمديرية أمن الاسماعيلية مجهزة بأحدث تكنولوجيا مواجهة المتفجرات والكلاب البوليسية لفحص ثلاث سيارات بمحيط قسم شرطة ثالث الاسماعيلية بعد بلاغ بوجود قنابل بها وأعلان صفحة 2020الاسماعيلية وهى صفحة أخوانية على الفيس بوك بأنه تم وضع قنبلتين فى محيط القسم
> وتم تحطيم زجاجات سيارات متحفظ عليها للبحث بداخلهاكما تم تمزيق كاوتشات العجل الخاص بها فيما لم يتم العثور على أى قنابل
> وألقت أجهزة الامن القبض على أربعة من الاخوان بحوزتهم قنابل مولتوف قبل قليل باحد الشوارع الجانبية بمنطقة الشيخ زايد بعد أبلاغ الاهالى عنهم.

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