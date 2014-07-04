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عزام الدخيل رئيساً تنفيذياً لمؤسسة «مسك الخيرية»

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عزام الدخيل رئيساً تنفيذياً لمؤسسة «مسك الخيرية» عزام الدخيل رئيساً تنفيذياً لمؤسسة «مسك الخيرية»

    صدر قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" بتعيين الدكتور عزام بن محمد الدخيل رئيسا تنفيذيا للمؤسسة.

والدكتور عزام الدخيّل يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة المشاريع من بريطانيا وحاصل على شهادة الماجستير في العمارة من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود بالرياض. وكان آخر منصب تولاه عضوا منتدبا للمجموعة للأبحاث والتسويق، ويملك تجربة عملية في الإدارة التنفيذية في القطاع الخاص لأكثر من 25 عاما، ولديه عضويات في مجالس إدارات منظمات حكومية وغير ربحية وشركات مساهمة.

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