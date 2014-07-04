التنمية الاجتماعية بالدرعية تقدم ندوة لتأهيل المقبلات على الزواج

قدمت وحدة الخدمات الاجتماعية النسائية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالدرعية مؤخرا بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى وتفعيلا لحملة وطننا أمانة التى أطلقتها أمانة منطقة الرياض مؤخرا وتفعيلا( لمبادرة تأهيل ) التي أطلقتها وكالة التنمية الاجتماعية بدعم من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة للتنمية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان والتي تسعى لتأهيل المقبلات على الزواج وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين وتحقيق الاستقرار الإسري في المجتمع السعودي والتقليل من نسبة الطلاق في المجتمع.

وذكرت مشرفة وحدة الخدمات بمركز التنمية الاجتماعية بالدرعية وفاء بنت عبدالعزيز العجلان أن المحاور التدريبية قدمت على ثلاثة مواضيع اليوم الأول (كيف تكوني مؤثرة ؟) واليوم الثاني (الحوار الزوجي تفاهم أم تفاصل) قدمته المستشارة المعتمدة للحوار الأسري رحاب الردادي، واليوم الثالث (العلاقة الإيجابية مع الأبناء) قدمتة المستشارة المعتمدة للحوار الأسري وفاء بنت عبدالعزيز العجلان، وبلغ عدد المستفيدات للأيام التدريبية الثلاثة (واحد وسبعون) مستفيدة عبرن عن حاجتهن لمثل هذه البرامج التدريبية التي تلامس احتياجاتهن الفعلية.

وأضافت العجلان أن الوحدة ستقدم خلال شهر رمضان المبارك ندوة بعنوان (انطلاقة جديدة لحياة زوجية سعيدة) من ضمن محاور الحوار الأسري وذلك يوم الأربعاء 12 رمضان الموافق 9 يوليو بعد صلاة التراويح بمسرح مجمع الشؤون الاجتماعية تقدمها وفاء العجلان المستشارة المعتمدة للحوار الأسري بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني هناء محمد فقيه

والدعوة عامة لجميع السيدات والفتيات المقبلات على الزواج والمهتمات بالشأن الاجتماعي الأسري، وللراغبات بالاستفسار الاتصال على جوال وحدة الخدمات (0504332459).

وذكرت العجلان أن وحدة الخدمات ستقدم بمشيئة الله تعالى البرنامج التدريبي العالمي (التربية الفعالة) بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود بنت مساعد الخيرية وهو برنامج عالمي طبق في أكثر من 25 بلداً وأثبت فعاليته في تحسين أساليب التربية لدى الوالدين والمربين ويساعد على تنمية الضبط الذاتي وتحمل المسؤولية لدى الأبناء ويساعد الأم على معرفة خصائص النمو للطفل في مراحل نموه وتدريبها على كيفية التعامل مع الطفل من الرضاعة وحتى مرحلة المراهقة وتنمية قدرتها على مهارات الاستماع الجيد والحوار الفعال والتعامل مع مشاكل الطفولة وزيادة ثقتها بنفسها وقدرتها وأن تكون قدوة في التعبير عن المشاعر والتفكير الإيجابي، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يصنف كبرنامج وقائي من المخدرات، يعتمد في تدريبة على التغذية المرتدة الراجعة ويطبق على مدى أربعة عشر أسبوعا بمعدل يوم واحد في الإسبوع والبرنامج معتمد من مؤسسة التدريب المهني والتقني، كما ستقدم الوحدة برنامج للفتيات يستهدف المشاريع الإبداعية التطوعية ويتم تنمية مهارات الفتيات على أساليب التعامل والثقة بالنفس وتطوير قدراتها الإبداعية وتنظيم عملية التطوع للفتاة بعيدا عن العشوائية.

يتم تطبيق البرنامج على مدى ثلاثة شهور تشمل المقابلة والتدريب والورش التطبيقية.

وسيتم تقديم برنامج التثقيف للأم والطفل بالتعاون مع جمعية رعاية الطفولة ويقدم على مدى خمسة وعشرون إسبوعا يستهدف الأمهات وينمى مهارات الأم في كيفية التعامل مع التطورات المختلفة لنمو الطفل والوقاية من الحوادث والرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للمرأة.

وأضافت العجلان أن الوحدة ستقدم البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف لمراكز ضيافة الأطفال (تدريب مقدمات الرعاية على مهارات التعامل مع الطفل من الولادة وحتى 12 سنة).

وتأتي هذه البرامج تفعيل لمبادرات وكالة التنمية الاجتماعية (جاري، تأهيل، والرائدة الاجتماعية، وضيافة، إنتاجي).