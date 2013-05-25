قائد عسكرى سودانى : خسائر كبيرة للجبهة الثورية فى معارك بكردفان

قال قائد عسكرى سودانى إن القوات المسلحة والدفاع الشعبى حققت أمس الجمعة انتصارا على قوات الجبهة الثورية فى معركة استمرت زهاء 4 ساعات بمنطقة جبال العين، على بعد 15 كيلومترا عن مدينة الرهد بولاية شمال كردفان.

وأوضح المنسق العام قائد كتيبة "الشهيد العالم" عثمان عباس فى تصريح لصحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، إن كتيبته تحركت للهجوم على قوة الجبهة التى كانت تضم 60 عربة و600 عنصر.

وأضاف أن قواته تمكنت من أسر 12 عربة بأفرادها ودمرت 35 عربة أخرى، وواصلت مطاردة بقايا قوات الجبهة الذين كانوا يحاولون الفرار.

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