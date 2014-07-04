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رسميا .. الزمالك يوقع عقد رعايته 4 سنوات مقابل 86 مليون جنيه

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رسميا .. الزمالك يوقع عقد رعايته 4 سنوات مقابل 86 مليون جنيه رسميا .. الزمالك يوقع عقد رعايته 4 سنوات مقابل 86 مليون جنيه

أعلن نادي الزمالك رسميا عن توقيع عقد رعايته لشركة "برزينتيشن" للدعاية والإعلان لمدة أربع سنوات بداية من الموسم المقبل مقابل 86 مليون جنيه مصري.

وذكر الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) أن التوقيع جاء لمدة أربع سنوات مقابل 86 مليون جنيه مصري بجانب امتيازات أخرى.

وتتعهد الشركة بتوفير العديد من المزاياي منها حافلة خاصة بنادي الزمالك لانتقالات الفريق الأول من وإلى الملاعب والمباريات.

بجانب التعاقد مع شركة عالمية للملابس الرياضية، بجانب التكفل بمصاريف المعسكرات والإعداد الخارجي بما يعادل قيمة 50 مليون جنيها مصريا خلال مدة العقد.

وقع العقد في حضور أحمد جلال إبراهيم وأحمد سليمان عضوا مجلس إدارة الزمالك مع مسؤولي برزينتيشن.

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