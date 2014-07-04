أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور ..انفجار قنبلة فى محطة قطار أبو قير بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية

Google+ Print
بالصور ..انفجار قنبلة فى محطة قطار أبو قير بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية بالصور ..انفجار قنبلة فى محطة قطار أبو قير بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية

رصدت المتابعة الأمنية سماع صوت أنفجار مصدرة الجزء الفاصل بين عربات قطار أبى قير والسابق تحركه من محطة فى اتجاه سيدى جابر

انتقل على الفور اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية و السادة قيادات المديرية و الحماية المدنية و خبراء المفرقعات و تم فرض كوردون امنى حول محل البلاغ تعقيم المكان عن طريق كلاب الكشف عن المفرقعات و بالفحص تبين أن مصدر الصوت عبوة بدائية الصنع و نتج عن ذلك إصابه عدد 5 من المواطنين مستقلى القطار بإصابات طفيفة تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج و جارى المتابعة.
> وقد أكد شهود العيان أنهم قد شاهدوا 7 أفراد مصابين تم نقلهم من مكان الواقعة وبينهم سيده حامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض