بالصور ..انفجار قنبلة فى محطة قطار أبو قير بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية

رصدت المتابعة الأمنية سماع صوت أنفجار مصدرة الجزء الفاصل بين عربات قطار أبى قير والسابق تحركه من محطة مصر فى اتجاه سيدى جابر

انتقل على الفور اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية و السادة قيادات المديرية و الحماية المدنية و خبراء المفرقعات و تم فرض كوردون امنى حول محل البلاغ تعقيم المكان عن طريق كلاب الكشف عن المفرقعات و بالفحص تبين أن مصدر الصوت عبوة بدائية الصنع و نتج عن ذلك إصابه عدد 5 من المواطنين مستقلى القطار بإصابات طفيفة تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج و جارى المتابعة.

> وقد أكد شهود العيان أنهم قد شاهدوا 7 أفراد مصابين تم نقلهم من مكان الواقعة وبينهم سيده حامل.