حمدان بن زايد يستقبل المهنئين و شاعر المليون

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل من كبار المسؤولين والمواطنين بقصر المزيرعة في ليوا بالمنطقة الغربية.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات وأعيان المنطقة الغربية وضباط الشرطة الذين صافحوا سموه، مباركين له شهر الرحمة والمغفرة، ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة، ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والمنفعة والعزة.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وهي تنعم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان.

كما استقبل سموه بعد ذلك الشاعر سيف سالم المنصوري، الفائز ببيرق الشعر ولقب »شاعر المليون« للموسم السادس من مسابقة الشعر 2013 / 2014.

وهنأ سموه الشاعر سيف سالم المنصوري، وأثنى على جهوده وأدائه وعطائه الشعري المتفرد الذي اختتم بتتويجه بالفوز في المراكز المتقدمة الأولى للمسابقة الشعرية.

من جهته، عبّر الشاعر المنصوري عن شكره وتقديره لاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان له، مشيداً بدعم ورعاية سموه للأنشطة والبرامج الثقافية والتراثية كافة، وتشجيع أبناء الدولة، خاصة المتميزين منهم، على رفع اسم الإمارات في جميع المجالات.

حضر اللقاءين محمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وأعيان المنطقة الغربية، وكبار المسؤولين.