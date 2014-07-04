أمطار الخير تؤدي إلى جريان أودية شوكة في رأس الخيمة

هطلت أمطار الخير على منطقة شوكة في رأس الخيمة عصر أمس، واستمرت قرابة 30 دقيقة، وأدت إلى جريان عدد من الأودية، مثل وادي شوكة، وهو أكبرها وأكثرها غزارة، وواديي البراق والليات.

وكانت المناطق الجنوبية من رأس الخيمة قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وأدى سقوط الأمطار على الجبال المحيطة بمنطقة شوكة إلى خروج الكثير من الأهالي الصائمين إلى البر لرؤية أمطار الخير، وجريان الأودية والشعاب من فوق قمم الجبال، ليتحول نهارهم يوماً سياحياً.

وقال محمد راشد، من أهالي شوكة، إن الأمطار سقطت أمس في حدود الساعة الرابعة عصراً، واستمرت قرابة 30 دقيقة، وكانت غزيرة على الجبال المحيطة بمنطقة شوكة، مشيراً إلى أن الأمطار أدت إلى جريان الأودية وجميع الشعاب المؤدية إليها، مؤكداً أنه لم تقع أي خسائر في الممتلكات أو المزارع نتيجة لسقوط الأمطار. بدورها، سارعت شرطة رأس الخيمة ودوريات إدارة المرور والدوريات التابعة إلى تنظيم حركة المركبات في منطقة الوادي والطريق الرئيس الذي قطعته المياه، حفاظاً على أمن وسلامة قائدي المركبات الموجودة بالمنطقة.