القبض علي 9 أشخاص أثناء فض مسيرتين لجماعة الإخوان بالمنوفية

قال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية أن قوات الأمن تصدت لمسيرتين بمدن قويسنا وبركة السبع، مساء اليوم ، عقب صلاة التروايح بعد خروجهم من المساجد بهدف قطع الطرق وإثارة الشغب وإحداث أعمال تخريبية وتم القبض على 9 أشخاص .

وأوضح أبو حمد أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان كانوا يتزعمون مسيرة أثناء محاولتهم قطع الطريق الزراعى ، كم تم القبض على 4 آخرين بمركز بركة السبع وحدوث حالة من الكر والفر بين قوات الأمن وأعضاء الجماعة.

يذكر أن التحالف الداعم لمرسى دعا أنصار لتصعيد ضد قوات الأمن والخروج فى مسيرات حاشدة فى ذكرى عزل الرئيس السابق محمد مرسى 3 يوليو بهدف إسقاط النظام الحالى وعودة ما أسموها بالشرعية .