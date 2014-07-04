بورتو يستعير لاعب وسط أتليتكو مدريد

مدريد (إفي): انضم لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني أوليفر توريس إلى نادي بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة، حسبما أعلن نادي العاصمة الإسبانية على موقعه اليوم الخميس.

وأوضح النادي أن أوليفر تمت إعارته لكتيبة بورتو، التي يقودها المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي، حتى 30 يونيو من عام 2015 ، بعد أن قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفياريال.

وأشار أتلتيكو مدريد في بيان له: "نحن نتمنى التوفيق لأوليفر في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الرياضية".

وسيتمكن أوليفر مع بورتو، الذي حل الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم، من خوض بطولة دوري الأبطال الأوروبي إذا نجح الفريق في تخطي مرحلة المجموعات.

وكان أوليفر (19 عاما)، قد فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما في 2012 ، وبكأس الأمم الأوروبية لمنتخب تحت 21 عاما في 2013.