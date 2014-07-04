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تنس - التشيكية كفيتوفا إلى نهائي ويمبلدون

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تنس - التشيكية كفيتوفا إلى نهائي ويمبلدون تنس - التشيكية كفيتوفا إلى نهائي ويمبلدون

لندن، (إفي): فازت التشيكية بترا كفيتوفا، المرشحة السادسة للقب بطولة ويمبلدون، اليوم الخميس على مواطنتها لوسي سافاروفا 7-6 (8-6) و6-1 في ساعة و20 دقيقة، لتبلغ نهائي البطولة البريطانية التي حصدت لقبها عام 2011.

وتواجه كفيتوفا (24 عاما) بعد غد السبت على الملعب الرئيسي لمجمع (أول إنجلاند كلوب) الفائزة من المباراة الأخرى لنصف النهائي التي تجمع الآن الكندية إيوجين بوشارد، المرشحة الثالثة عشرة، والرومانية سيمونا هاليب المرشحة الثالثة.

وللعام الرابع على التوالي، لن تتمكن أي من الفائزتين بلقبي البطولتين الافتتاحيتين لسلسلة الجراند سلام، في أستراليا أو باريس، من حصد ثنائية في ويمبلدون.

وسقطت الروسية ماريا شارابوفا، الفائزة في رولان جاروس، في دور الستة عشر لويمبلدون أمام الألمانية أنجليكه كيربر، فيما أقصيت الصينية نا لي بطلة ملبورن في الدور الثالث على يد التشيكية باربرا زاهلافوفا.

وخاضت كفيتوفا، التي فازت في نهائي البطولة قبل ثلاثة أعوام على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، اليوم خامس مواجهة في قبل النهائي لها بالبطولات الأربع الكبرى، فيما لم تتجاوز هذا الدور سوى مرتي ويمبلدون.

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