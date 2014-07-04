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بنفيكا يواجه أرسنال وفالنسيا وأياكس استعدادا للموسم الجديد

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بنفيكا يواجه أرسنال وفالنسيا وأياكس استعدادا للموسم الجديد بنفيكا يواجه أرسنال وفالنسيا وأياكس استعدادا للموسم الجديد

لشبونة، (إفي): أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيواجه في الثالث من أغسطسالمقبل نظيره فالنسيا الإسباني في مباراة ودية بملعب (النور) في لشبونة، استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن النادي جدول استعداداته الصيفية للموسم الجديد، الذي يتضمن مواجهة أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي يوم 26 يوليو على كأس إيزيبيو.

وتأتي البطولة، التي تمثل احتفالية لجماهير (النسور) كل عام، هذا الموسم لتمثل تكريما خاصا لأسطورة كرة القدم البرتغالية الذي توفي في يناير الماضي.

قبل ذلك سيلتقي بطل الدوري البرتغالي مع استوريل يوم 18 يوليو في كأس (لا أونرا) الودية بملعب ريستيلو.

وفي الثاني من أغسطس سيلتقي فريق العاصمة بأرسنال الإنجليزي في لندن، في إطار بطولة (الإمارات) الودية.

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