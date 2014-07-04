جالاتا سراي يتفاوض مع تشيزاري برانديلي

مدريد (إفي): بدأ نادي جالاتا سراي التركي مفاوضات مع المدير الفني الإيطالي تشيزاري برانديلي لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل خلفا لمواطنه روبرتو مانشيني.

وكان مانشيني قد ترك الفريق التركي، بعد خسارة لقب الدوري لصالح فريق فينرباهتشة قبل أن يكمل عقده مع الفريق.

وأشار النادي في بيان رسمي له إلى بداية المفاوضات مع المدير الفني الإيطالي، الذي استقال مؤخرا من الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي، بعد الفشل في التأهل للدور الثاني بكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان برانديلي قد حصد المركز الثالث مع المنتخب الإيطالي في كأس القارات والمركز الثاني في كأس الأمم الأوروبية 2012 بعد الهزيمة أمام إسبانيا 4-0.