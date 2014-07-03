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«تحالف الشرعية» يدعي «خصي» ضابط.. ومصدر أمني ينفي

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أمهل ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية في بيان أصدره مساء الخميس، قسم أول مدينة نصر ساعتين للإفراج عن المقبوض عليهم من نساء أثناء مشاركتهم في مسيراتهم، الخميس.

وقال البيان: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، نمهل الإرهابين أعداء الشعب في ذلك القسم مهلة ساعتين لإطلاق سراح الحرائر المخطوفات من فاعليات اليوم وإلا فالقسم والعاملين فيه تحت الملاحقة الثورية وكافة الخيارات متاحة».

وهدد البيان قائلا: «إلى عديمي الرجولة في قسم أول مدينة نصر، المتورطين في اﻻنتهاكات ضد الحرائر، تحتاجون التأديب، حتى تتعلموا معنى الرجولة».

وقال البيان: «ألم يتابع الإرهابيون عديمي التربية والعقل في هذا القسم الأنباء المتواترة عن حصول زميلهم النقيب محمد كمال على لقب أول مخصي في عقابا على إجرامكم».

وتوعد البيان: «انتظروا المفاجآت وعدوا الدقائق، حسابكم ثقل، ولستم بمأمن أنتم وعائلاتكم، وكله بالسلمية المبدعة»، على حد وصف البيان.

ونفى مصدر أمني صحة ما تردد عن تعرض النقيب محمد كمال لأي أذى جسدي.

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