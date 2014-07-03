البرلمان الألماني يتوسع في السماح بحمل الجنسية المزدوجة

قرر البرلمان الألماني السماح مستقبلا للمولودين في ألمانيا من أبناء الأسر تركية الأصل بحمل جوازي سفر بصفة دائمة.

وأصدر البرلمان الألماني مساء الخميس، قانونا يتوسع في شروط حمل الجنسية المزدوجة.

> ويسمح القانون الجديد لأبناء المهاجرين بحمل جنسيتين بصفة دائمة إذا كانوا من المولودين في ألمانيا وعاشوا على الأقل ثماني سنوات داخلها قبل بلوغهم سن الحادية والعشرين أو كانوا ممن تعلموا في مدرسة ألمانية مدة 6 أعوام.

> كان المعمول به حتى الآن إلزام أبناء المهاجرين بتحديد جنسية يختارونها قبل تجاوز سن الثالثة والعشرين على أبعد تقدير.

> وتعتبر المعارضة الألمانية هذه التعديلات غير كافية ولا تراعي الجانب الاجتماعي، وتطالب بتشريعات أكثر سماحة مع أبناء المهاجرين.