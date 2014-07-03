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البرلمان الألماني يقرر تشديد بنود قانون اللجوء السياسي

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قرر البرلمان الألماني بأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم تشديد بنود قانون اللجوء السياسي إلى ألمانيا.

وتقضي التعديلات الجديدة باعتبار دول مثل الصرب والبوسنة والهرسك ومقدونيا دولا آمنة في المستقبل ومن ثم يراعى هذا عند منح حق اللجوء لرعاياها.
> ويترتب على ذلك أيضا سرعة إتمام إجراءات عودة اللاجئين السياسيين من هذه البلاد إلى بلادهم بصورة أسرع من ذي قبل.
> وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الخميس، خلال جلسة البرلمان إن اللوائح المعمول بها حتى الآن تجني على المحتاجين الحقيقيين للجوء، وهم القادمون من دول بها حروب أهلية مثل سوريا.
> في المقابل اعتبرت المعارضة الألمانية تعديل القانون اعتداء على الحق في اللجوء الذي أثبته الدستور الألماني.

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