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«حماس»: اتصالات مصرية لوقف التصعيد العسكري ضد غزة

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قال متحدث باسم حركة «حماس» إن هناك اتصالات مصرية مع قيادة الحركة لوقف التصعيد العسكري الجاري ضد قطاع غزة.

وأوضح سامي أبوزهري المتحدث باسم حركة «حماس» في تصريح لمراسل الأناضول، مساء الأربعاء، أن مسؤولين مصريين تواصلوا مع قيادة «حماس» لوقف التصعيد العسكري الجاري ضد غزة.

وبين أن «حماس» أكدت على أنها ليست معنية بتصعيد الأوضاع، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الجاري.

ولم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن اختطاف وقتل المستوطنين، غير أن إسرائيل حملت «حماس» المسؤولية، واتهمت من تقول إنهما اثنين من نشطاء الحركة في الخليل، وهما: «عامر أبوعيشة ومروان القواسمي»، بالوقوف وراء اختطاف المستوطنين الثلاثة وقتلهم، وهو الاتهام الذي رفضته حماس.

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