أوكرانيا تعلن تدمير رتل عسكري للانفصاليين

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، أن القوات الأوكرانية المشاركة في «عملية مكافحة الإرهاب» دمرت رتلا من 5 شاحنات عسكرية كانت تقل متمردين.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن المكتب الصحفي للوزارة أن العملية جرت، مساء الأربعاء، في جنوب منطقة دونيتسك أحد معاقل المتمردين الموالين لروسيا، دون أن تذكر حصيلة محددة.

من جهة أخرى، أكد المكتب الصحفي أن مجموعة من المتمردين وصلت على متن سيارات مدنية وترفع علمًا أبيض أطلقت النار، الأربعاء، على نقطة تفتيش يسيطر عليها الجيش الذي تمكن من صدهم، وأضاف أنه تم القضاء على المعتدين.

وقال البيان العسكري إن الوضع كان «متوترا» في منطقة النزاع، صباح الخميس، وذكر 16 حالة إطلاق نار من قبل المتمردين على مواقع للجيش في الساعات الـ24 الأخيرة، وأضاف: «الجنود ردوا بطريقة ملائمة».