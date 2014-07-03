واشنطن تعارض استفتاء حول حق تقرير المصير في كردستان العراق

عبرت الولايات المتحدة الخميس، عن معارضتها للدعوة التي وجهها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، معتبرة أن الطريقة الوحيدة أمام البلاد لتصد هجوم مقاتلي «الدولة الإسلامية» هي ان تبقى متحدة.

وكان «بارزاني» قال في خطاب في البرلمان المحلي للإقليم الكردي «أقترح عليكم الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان لأن هذه هي الخطوة الأولى وثانيا إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير».

> لكن البيت الأبيض الذي كان يعمل من خلف الكواليس لمحاولة إقناع القادة السنة والشيعة والأكراد في العراق بتشكيل حكومة وحدة وطنية في بغداد عبر عن معارضته هذا الاقتراح.

> وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست: «الواقع هو أننا لا نزال نعتقد بأن العراق أقوى إذا كان متحدا».