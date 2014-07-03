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«المالكي» يعلن عفوا عن ضباط الجيش العراقي السابق

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دعا رئيس العراقية القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي جميع ضباط الجيش العراقي السابقين وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة إلى حضن العراق الواحد.

وقال «المالكي»، في تصريح صحفي نشر على الموقع الرسمي للحكومة العراقية تعليقا على إمكانية شمول ضباط الجيش العراقي السابق بالعفو الذي أصدره مؤخرا: «نحن نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين وعلى هذه القاعدة والرؤية والتوجه الذي نحمله لحل أزمات البلاد سياسيا وسلميا إلى جانب الجهد الأمني أعلنا العفو عن الذين حملوا السلاح من بعض أبناء العشائر أو التنظيمات».
> وأضاف«نعلن الآن العفو عن الضباط الذين ينبغي أن يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية أو
> عنصرية والوقوف بوجه المخاطر التي تهدده أو أن يقع تحت هيمنة الإرهابيين من حملة السلاح سواء كانوا أجانب مرتزقة أو عراقيين مضللين مغرر بهم وأدعو جميع الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة إلى حضن العراق الواحد».

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