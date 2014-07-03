“التجمع” ينظم فعالية لخدمة المواطنين ببولاق الدكرور

تستأنف حملة تحيا مصر تحت رعاية حزب التجمع جولاتها بمنطقة بولاق الدكرور غدا فى تمام الثامنة والنصف مساء القادم بزيارة إلى منطقة بولاق القديمة وذلك بدعوة من اهالي المنطقة .

حيث تقوم الحملة بقيادة مؤسسها عمرو عزت القيادي بحزب التجمع بلقاء كبار عائلات المنطقة وذلك للاستماع الي مشاكل المنطقة تمهيدا لعرضها علي رئيس حي منطقة بولاق الدكرور يوم الثلاثاء القادم.

و قد صرح عمرو عزت مؤسس الحملة أن استمرار الفعاليات التى يقوم بها الحزب بالمنطقة يهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن البسيط و ان الزيارة ترمى إلى محاولة التخفيف عن اهالي المنطقة و وهو اقل ما يمكن ان يقدمه لاهالى منطقة بولاق الدكرور .

و أضاف أن الحملة مستمرة بالجهود الذاتية و أنه يرغب فى فتح حوار بناء مع المواطنين حول الأحداث الراهنة و دور حزب التجمع فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر

مؤكداً فى الوقت ذاته على دور حزب التجمع ورئيسه سيد عبد العال فى رفع وعى المواطنين و الإرتقاء بثقافتهم السياسية فى مواجهة المخططات التى تدور بالمنطقة و مصر فى القلب منها

> و ذلك إيماناً بأهمية الدور المحورى لحزب التجمع فى الدفاع عن الدولة المصرية و هويتها و ترسيخاً لمبادئ الحوار المجتمعى فى ظل النظام الجديد.