بالصور .. قوات الشرطة تزيد الخناق علي مسيرات الإخوان بمدينة نصر

بعد غلق قوات الجيش لميدان رابعة العدوية ، بمدينة نصر ، و فشل جماعة الإخوان المسلمين ، للحشد لليوم في ذكري 3-7 ، ذكري خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي .

فقامت قوات التدخل السريع بتمشيط جميع شوارع مدينة نصر ، كما تمركزت تشكيلات كثيرة لقوات الشرطة ، بأماكن أنطلاق مسيرات الإخوان ، فتمركز تشكيل بجوار مسجد السلام ، وتشطيل بميدان أنبي ، بشارع ذاكر حسين ، و تشكيل أخر بشارع مصطفي النحاس ، و مكرم عبيد ، و تشكيل أخر بتقاطع شارع البطراوي مع عباس العقاد ، و أخيرا أمام قسم أول مدينة نر.

مما زاد الخناق علي جماعة الإخوان المسلمين ، وعدم الخروج بحشود كما كمان يدعون علي صفحات التواصل ، الأجتماعي (( تويتر – الفيس بوك )) .

“المراسل: أحمد سامح”