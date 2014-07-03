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إنقاذ مدينة الفيوم من كارثة :تسرب 40 ألف لتربنزين فى أكبر شوارع المدينة

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إنقاذ مدينة الفيوم من كارثة :تسرب 40 ألف لتربنزين فى أكبر شوارع المدينة إنقاذ مدينة الفيوم من كارثة :تسرب 40 ألف لتربنزين فى أكبر شوارع المدينة

انقاذ مدينة الفيوم من كارثة

كادت رعونة سائق بالفيوم أن تتسبب فى كارثة مروعة ؛ أراد سائق “تريللا ” محملة بالبنزين اختصار الطريق فـ “غرز” واستعان بـ “لودر” مما تسبب فى كسر بماسورة الخزان مما أدي لتسرب كمية كبيرة من البنزين تقدر بـ 40 ألف لتر . انتقلت على الفور أجهزة الأمن وتم إغلاق الطريق واتخاذ الاجراءات لمنع وقوع كارثة .

كان اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد أحمد إسماعيل مدير الحماية المدنية بورود بلاغ بحدوث تسرب لكميات كبيرة من البنزين بمدخل طريق الفيوم- القاهرة بالقرب من بعض الفنادق والمباني والأبراج السكنية والمحلات التجارية فى شارع جمال عبد الناصر.

هرعت للمكان 4 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية وعلي رأسها مدير الإدارة والعقيد عبد الفتاح الشوربجي قائد الإطفاء والمقدم محمود مكاوي والنقيب عبد الرحمن محمد الفل والملازم أول محمود قنديل وقامت بمحاصرة مكان التسرب والتعامل معه لمنع نشوب حريق في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة ومرور الكثير من السيارات والمركبات بالقرب منها ، وقام العقيد أسامة عليوة وكيل مرور الفيوم بتحويل مسار طريق الفيوم- القاهرة .

انتقل للمكان لمتابعة جهود المكافحة المحافظ الدكتور حازم عطية الله واللواء محمد عماد الدين نائب مدير الأمن .

تبين أن ناقلة المواد البترولية رقم 51730 بمقطورة 6039 نقل الفيوم تعطلت ” غرزت بمنطقة ترابية ” في إحدي الوصلات بين طريق القاهرة ومدخل الكوبري العلوي ، استدعي المسئولون عن الناقلة لودر لسحبها وأثناء عملية السحب حدث ثقب وكسر بماسورة الخزان مما أدي لتسرب كمية كبيرة من البنزين تقدر بـ 40 ألف لتر.

تم استدعاء سيارات كسح الصرف الصحي من شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لسحب الكميات المتراكمة من البنزين وردم المنطقة التي تعرضت للتسرب وسحب الناقلة المعطلة التي تسببت في الواقعة .

 

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