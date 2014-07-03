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خبير أمني: “تحالف دعم الشرعية” غطاء سياسي للمجموعات الإرهابية

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خبير أمني: “تحالف دعم الشرعية” غطاء سياسي للمجموعات الإرهابية خبير أمني: “تحالف دعم الشرعية” غطاء سياسي للمجموعات الإرهابية

 

الخبير الأمني- خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني والمتخصص في مكافحة الجماعات الإرهابية : إن خطوة القبض علي مجدي قرقر، رئيس حزب العمل الجديد،ونصر عبدالسلام ،رئيس حزب البناء والتنمية ، جاءت متأخرة جدًا، لأن تحالف دعم الشرعية يدعو إلى أعمال عنف صريحة عن طريق مؤتمرات صحفية تحت أعين الجميع منذ ثورة 30 يونيو وكان يصدر بيانات تحض على العنف والكراهية والإرهاب الصريح، وتدعو المواطنين إلى الاحتشاد ومواجهة السلطات والاعتداء على قوات الأمن والجيش.

وأكد عكاشة أن التحالف تنظيم إرهابي يتخذ من العمليات السياسية غطاء له، لافتًا إلى أن هناك توزيع أدوار بينه وبين المجموعات الإرهابية المسلحة، وأنه يمثل غطاء سياسيا لها.

وأشار عكاشة إلى أنه كان مفهوما من البداية أن هذا التحالف قائم على مغازلة الخارج بشكل أكبر لإظهار أن هناك تحالفا سياسيا واسعا وليس الإخوان فقط ضد النظام الحالي، لكن المؤكد أن الإخوان كانوا يحركون هذا التحالف، واتخذوا منه غطاء لمخاطبة دوائر خارجية مختلفة.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض صباح الثلاثاء على مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد، ونصر عبدالسلام القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وداهمت منازل عدد من قيادات هذا التحالف، بينهم علاء أبو النصر أمين عام البناء والتنمية.

 

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