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حساء الجزر والزنجبيل

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حساء الجزر والزنجبيل حساء الجزر والزنجبيل

الأربعاء 02-07-2014 13:39

المقادير

  4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

حبّة من البصل المفروم ناعماً

10 حبّات من الجزر المقطّع إلى مكعّبات صغيرة

4 أكواب من مرق اللحم أو مرق الدجاج

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من بشر الليمون الحامض

15 حبّة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من كبش القرنفل المطحون

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

عود من القرفة

حبّتان من الهيل

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ربع كوب من عصير الليمون الحامض

 

طريقة التحضير

1 يُضاف، في قدر توضع على نار متوسّطة، الزيت النباتي، ويُقلى فيه البصل المفروم حتى يذبل. ثم، تُوزّع مكعّبات الجزر التي تُقلّب مع البصل، فيُسكب المرق بعدها، ويُنثر الملح وبشر الليمون والفلفل الأسود وكبش القرنفل وجوزة الطيب، وكذلك يُضاف عود القرفة والهيل والزنجبيل.

2 يُترك هذا الخليط، على نار متوسّطة، حتى يغلي. ثم، تُخفّف درجة الحرارة، ويُسكب عصير الليمون الحامض. ويقدّم هذا الحساء ساخناً.

 

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