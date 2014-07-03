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مسئول محطة الصرف الزراعي بالداخلة يتقدم ببلاغ رسمي ضد مسئولي الكهرباء بالوادى الجديد

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مسئول محطة الصرف الزراعي بالداخلة يتقدم ببلاغ رسمي ضد مسئولي الكهرباء بالوادى الجديد مسئول محطة الصرف الزراعي بالداخلة يتقدم ببلاغ رسمي ضد مسئولي الكهرباء بالوادى الجديد

صورة أرشيفية

تقدم، اليوم الخميس، مسئول تشغيل محطة الصرف الزراعي بمركز الداخلة بالوادي الجديد ببلاغ رسمي ضد مسئولي الكهرباء بمركز الداخلة بسبب عدم ثبات التيار الكهربي، مما يهدد بغرق الزراعات بمنطقة موط 3 بمركز الداخلة.

وقام عادل.ع.أ”، 38 سنة مهندس زراعي بالإدارة العامة للصرف الزراعي بالوادي الجديد ومقيم الشيخ مفتاح بمركز الداخلة، ومسئول تشغيل محطة رفع الصرف الزراعي بمنطقة موط 3 بمركز الداخلة، بتحرير محضر رسمي بمركز شرطة الداخلة بسبب عدم ثبات التيار الكهربي مما أدي إلى عدم تشغيل المحطة بكامل طاقتها، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه ببحيرة الصرف في مدينة موط، وهو ما يهدد الزراعات بالغرق في محيط المنطقة بالكامل.

وتم تحرير المحضر رقم 1925 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2014، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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