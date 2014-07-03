الزمالك يوقف محمد إبراهيم بسبب تصريح ' المنشطات '

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إيقاف محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بمباركة من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني بسبب ما بدر منه من تصريحات.

وكان محمد إبراهيم قد خرج عقب خسارة الزمالك من سموحة 2-1 وطالب بخضوع لاعبي الدوري الممتاز للكشف عن المنشطات.

وقرر الزمالك إيقاف اللاعب محمد إبراهيم وخضوعه للتحقيق السبت المقبل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه عقب تصريحاته التي هاجم فيها لاعبي الدوري المصري.

وشارك إبراهيم لمدة 45 دقيقة أمام سموحة بدخوله بديلا في الشوط الثاني ولم يصنع أي فرص للفريق الأبيض.