تويتر ميدو: استقالتان ورهانان .. مرتضى ' أب روحي ' .. ' وكل من هب ودب '

يقول مرتضى منصور رئيس الزمالك :"نصحته وأكرر مرة أخرى أن عليه أن يبتعد عن تويتر وأن يصبح قدوة للاعبيه، بطل تغريد يا ميدو أنت مش عصفورة".

للمرة الثانية، يتراجع أحمد حسام "ميدو" عن الاستقالة من منصبه كمدير فني للزمالك، بعدما أعلنها في المرتين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ربما لكونه أول مدرب مصري يستخدمه، وأيضا الوحيد.

فكيف كان لتويتر دورا فعالا في علاقة ميدو بإدارة الزمالك وجماهيره، وحتى لاعبيه؟

ميدو مثله مثل كثير من الزملكاوية يشعرون بعقدة الاضطهاد، وأن ناديهم المفضل يتعرض لحروب كثيرة سواء سياسيا أو إعلاميا من أجل إسقاطه.

مع وصول المستشار مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، خرجت الشائعات بأن مشوار ميدو مع الفريق سينتهي عاجلا أم أجلا.

ولكن المدرب الشاب كان دائم التأكيد على حسن علاقته بالمستشار الذي يرى فيه الرجل القوي القادر على استرجاع حقوق الزمالك من خاطفيها.

ولكن ميدو نفسه كان قريبا من الاستسلام في بداية مايو الماضي، بعدما تقدم باستقالته عبر تويتر.

هذه الاستقالة تراجع فيها بعد ذلك بعد رفض مجلس الإدارة قبولها.

ولكن أحيانا ما كان يغضب مرتضى من ميدو، إذا خرج مثلا وقال أن الإعلام يقول أن الزمالك يتعاقد مع كل من هب ودب.

ولكن الحقيقة أن الزمالك هو من تعاقد مع فريق جديد بالكامل، ويشعر مرتضى أن كلمات ميدو ستغضب اللاعبين الجدد.

في الوقت نفسه، ميدو لم يصدق يوما أن يترك لاعب الزمالك من أجل الانضمام لفريق آخر.. حتى لو كان المستقر إداريا وادي دجلة.

ميدو هاجم هشام زكريا المدير الفني لدجلة بعدما صرح أن عدد من لاعبي الزمالك تحدثوا معه بشأن الانضمام لفريقه الموسم المقبل، وطالبه بالكشف على قواهم العقلية.

ولكن مع وصول الزمالك لخسارتين في الدورة الرباعية.. هل لايزال ميدو واثقا في لاعبيه؟

رد ميدو على الانتقادات التي تعرض لها بسبب صورته وهو يدخن الشيشة بصورة لكارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لميلان مع لاعبيه في نفس الوضعية.

طبعا، أضاف ميدو لمسته في التعليق على الصورة.

ولكن ميدو نجح في استغلال تويتر بشكل جيد جدا في التعامل مع جماهير الزمالك، ونيل دعمهم.

في النهاية، لم ينجح رهان ميدو على الدوري، يتبقى له الكأس ودوري أبطال إفريقيا، إذا أسعفه الوقت قبل أن يأتي قرار الرحيل هذه المرة من الإدارة.