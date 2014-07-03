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الزمالك: ميدو مستمر لنهاية الموسم المقبل

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الزمالك: ميدو مستمر لنهاية الموسم المقبل الزمالك: ميدو مستمر لنهاية الموسم المقبل

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق يوم الخميس لبحث مستقبله مع القلعة البيضاء.

الزمالك فشل في المنافسة على الدوري الممتاز بعد خسارتين في الدورة الرباعية أمام الأهلي ثم سموحة، مما استدعى اجتماع طاريء للمدرب مع الإدارة.

وقرر الزمالك رسميا تجديد الثقة في ميدو حتى نهاية الموسم المقبل، وليس لنهاية عقده المستمرة لعام ونصف.

ميدو كان قد وقع عقد مع الزمالك لمدة موسمين ونصف، ولكن تم الاتفاق على تعديل العقد لنهاية الموسم المقبل فقد.

وتولى ميدو مسؤولية الزمالك خلفا لحلمي طولان المدير الفني السابق، وقاده لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا وتأهل للدورة الرباعية ووصل لدور الثمانية في كأس .

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