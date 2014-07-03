النيران تشتعل بمكاتب الجوازات بمحافظات مصر تزامناً مع تظاهرات الإخوان.. وخبير أمنى: العملية ممنهجة

اندلعت النيران ، اليوم الخميس، في عدد من مكاتب الجوازات، بعدد من محافظات مصر ، وهى القاهرة والإسكندرية وسوهاج والغربية ، تزامناً مع تنظيم عناصر من جماعة الإخوان لعدد من الفعاليات بمناسبة ذكرى عزل الرئيس محمد مرسى فى 3 يوليو الماضى .

وأكد خبراء فى المجال الأمنى، أن تلك الحرائق المتلاحقة على مدار اليوم الواحد، تأتى فى إطار ممنهج ومخطط مستغلين ضعف التواجد الشرطى حولها .

ففى القاهرة..

قام مجهولون، مساء اليوم الخميس، بإشعال النيران بنقطة الجوازات بمنطقة حلوان.

وقام المجهولون بإلقاء زجاجات المولوتوف علي النقطة مما أدي إلي اشتعال واجهة المبني والأشجار المحيطة به والنوافذ.

وفى الإسكندرية ..

انفجرت، قنبلة بمبنى جوازات قسم شرطة المنتزه شرق الاسكندرية، دون وقوع إصابات، وتبين من المعاينة الأولية أن القنبلة صوت هدفها إثارة الفزع والرعب بين المواطنين .

وقرر المستشار حسام الصياد، رئيس نيابة المنتزه أول، سرعة طلب تحريات المباحث حول الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

وفى سوهاج..

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب بالجزء البحرى لمبنى مكتب جوازات سوهاج الرئيسى، مما أدى إلى احتراق سيارة شرطة و2 كبينة كانت متواجدة بمنطقة الحريق وتتبع مكتب جوازات جرجا .

والتهمت النيران 3 موتوسيكلات تابعة للعاملين بالمكتب، وقال مصدر لوكالة ONA، إن السبب وراء تزايد الحريق هو تراكم كميات من الأخشاب، بالإضافة إلى احتواء المنطقة على كمية من النخيل والأشجار بالإضافة إلى كميات البنزين الموجودة بالسيارة والموتسكيلات المشتعلة .

ومن ناحية أخرى، اثبت تقرير الحماية المدنية، أن سبب الحريق هو مصدر حرارى غير معلوم .

وفى الغربية..