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مرسي من إثيوبيا:يجب توسيع التعاون مع دول إفريقيا والاعتماد على قدراتنا الذاتية

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مرسي من إثيوبيا:يجب توسيع التعاون مع دول إفريقيا والاعتماد على قدراتنا الذاتية مرسي من إثيوبيا:يجب توسيع التعاون مع دول إفريقيا والاعتماد على قدراتنا الذاتية
مرسي في الزيارة

مرسي في الزيارة

قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إنه” يجب علينا  تعظيم مفهوم “الملكية الأفريقية”  وزيادة الاعتماد على قدراتنا الذاتية والتمسك بإرادتنا السياسية المستقلة مشيرا إلى أنه يسعي  لتوسيع التعاون بين دول الجنوب والأستفاد من الخبرات الناجحة لدول صديقة في أسيا وأمريكا “.

وأكد مرسي في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا “أدعو إلى توسيع التعاون بين دول الجنوب، والاستفادة من الخبرات الناجحة لدول صديقة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف مرسي ان  حريصة وملتزمة ببذل كل الجهد ووضع كافة إمكاناتها لخدمة أهداف وتعزيز التضامن والتكامل الأفريقي .
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ووصل الرئيس مرسي مساء أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمي صباح اليوم .

 

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

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