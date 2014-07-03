بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي للسرقه بالإكراه بالإسكندرية

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي للسرقه بالإكراه.

كان اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من اللواء ناصر العبد بورود إخطار من المقدم خالد السقا رئيس مباحث العامرية أول، حسين طه عبد اللطيف كساب 24 عاما ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، يفيد بقيام أشخاص ملثمين باعتراضه وسرقة السيارة قيادته رقم ( 103968 ملاكى كفر الشيخ ) وذلك تحت تهديد السلاح الناري.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على حقيقة الواقعة حيث أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة ويحيى عبد الحليم صابر مواليد 1994 عاطل ومقيم بدائرة القسم ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة بالإكراه أخرى بقسم أول العامرية، عبد الفتاح عمران عبد الفتاح مواليد 1994 عاطل ومقيم بدائرة القسم، جمال محمد ريان أحمد مواليد 1993 عاطل ومقيم بدائرة القسم، حسن عمران عبد الفتاح مواليد 1995 عاطل ومقيم بدائرة القسم.

حيث كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الآتى: بندقية آلية عيار 7.62 x39 وعدد 15 طلقة من ذات العيار، طبنجة عيار 9 مم ماركة CZ و5 طلقات من ذات العيار، ( 13 ) طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 3.15 كجم، ( 4 ) لفافات لمخدر الهيروين تزن نحو 750 جراما ومبلغا ماليا وقدره 27 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين الأسلحة النارية المضبوطة كما أضافوا بارتكابهم عدد 11 واقعة سرقة سيارات بالإكراه وبإرشادهم تم ضبط السيارات ومنهم السيارة محل البلاغ.