قيادى بالحراك اليمنى الجنوبى يشيد بدور دول الخليج فى حل الأزمة اليمنية

أشاد قيادي في الحراك السلمي بجنوب اليمن، بالدور الذي لعبته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منع انزلاق اليمن إلى وضع كارثي جراء الأزمات التى تمر بها البلاد .

وأكد العميد ناصر علي النوبة، أحد مؤسسي الحراك في تصريحات اليوم بثتها وكالة الأنباء السعودية، أن دول الخليج لعبت دوراً كبيراً في حل الأزمة اليمنية وهي لا زالت تقف حتى اللحظة إلى جانب اليمن.

وأعرب النوبة عن أمله في أن تتكلل المبادرة الخليجية بالنجاح وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مثمناً إيفاء دول الخليج بتعهداتها المعلنة في مؤتمرات المانحين لليمن ودعمها المتواصل للحكومة اليمنية.

وأضاف إن “دول مجلس التعاون تقدم من وقت لآخر مساعدات لليمن وهي لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه اليمن”.

أ ش أ