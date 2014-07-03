بالفيديو..قائد الأمن المركزي بالجيزة: بعد اللي شافه الإخوان مننا المفروض يروحوا

قال اللواء مصطفى رجائي قائد تشكيل الامن المركزي بالجيزة ” إن مسيرات الإخوان أطلقوا الالعاب النارية والشماريخ والملوتوف والخرطوش ، مما أدى إلى إصابة اثنين من الضباط أحدهم به إصابات خطرة ” ، مؤكدًا ” أنه تم التعامل معهم حتى إخلائهم من شارع الهرم “.

و أضاف قائد تشكيل الامن المركزي في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء، أنه تم القبض على 10 من انصار تنظيم الإخوان خلال المسيرات ” ، مضيفًا ” أن الإخوان وضعوا قنابل بدائية الصنع في الشوارع ” .

وتابع : ” بعد اللي شافوه مننا ولو عندهم عقل وبيفكروا ميكملوش مظاهرات ويروحوا ، ولو معندوهمش عقل وبيفكروا مفيش مشكلة ومعاهم طول اليوم وبكره وبعده ودا شغلنا” .

(المراسل : محمود عبد الحفيظ)

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