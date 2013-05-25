مقتل 19 تلميذا في انفجار اسطوانة الغاز المثبتة في حافلتهم المدرسية بشرق باكستان

لقي19 تلميذا على الأقل حتفهم وأصيب آخرون صباح اليوم السبت اثر انفجار اسطوانة الغاز المثبتة في حافلتهم المدرسية في مدينة كوجارات بإقليم البنجاب شرقي باكستان.

وذكرت قناة دنيا نيوزالمحلية أن الحادث وقع بينما كان التلاميذ في طريقهم الى المدرسة حيث اشتعلت النار فجأة في الحافلة جراء انفجار اسطوانة الغاز.

وقالت إن 25 شخصا تقريبا كانوا على متن الحافلة وإن التلاميذ كانت اعمارهم تتراوح بين 8-12 عاما.

ووصلت فرق الانقاذ الى موقع الحادث وبدأت عملها. وتم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى قريب وهناك وصفت حالة بعضهم بأنها حرجة.

وقالت الشرطة أن سائق الحافلة هرب من مكان الحادث.