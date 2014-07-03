«هيج» يؤكد لوزير الخارجية الإسرائيلي ضرورة تجنب تصعيد أعمال العنف

في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أكد وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، الخميس، ضرورة تجنب تصعيد أعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعليقًا على المكالمة الهاتفية، قال «هيج»: «لقد تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان صباح الخميس لمناقشة الأحداث الأخيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن خالص التعازي بعد الوفاة المأساوية للمراهقين الإسرائيليين الثلاثة، إضافة إلى مناقشة عملية القتل المروعة للفتى الفلسطيني في القدس الشرقية، الأربعاء، واتفقنا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة».

وأوضح «هيج» أن المحادثة تناولت الحاجة إلى تجنب تصعيد أعمال العنف الذي سوف يسبب مزيدًا من الخسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على أهمية مواصلة إسرائيل والسلطة الفلسطينية العمل معًا.