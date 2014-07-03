مواجهات بين فلسطينيين وشرطة إسرائيلية في القدس الشرقية

بعد صباح اتسم بالهدوء النسبي، تجددت المواجهات، عصر الخميس، في القدس الشرقية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، احتجاجًا على مقتل الفتى الفلسطيني محمد حسين أبو خضير.

>

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الشرطة في حي شعفاط استخدمت وسائل تفريق المظاهرات بعد أن ألقى العشرات من الشبان الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية على القوات، مما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة.

كانت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن قد بدأت الأربعاء بعدما عثر على جثة أبوخضير في غابة في القدس.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حمّل إسرائيل المسؤولية عن مقتل أبو خضير ويعتقد المحتجون أن مقتله جاء انتقاما من اختطاف 3 شبان إسرائيليين وقتلهم وعثر على جثثهم قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية في وقت سابق، الأسبوع الحالي.