إنديك: فشل محادثات السلام يرجع إلى “الكراهية الشديدة” بين عباس ونتنياهو

حمّل مبعوث الولايات المتحدة السابق إلى الشرق الأوسط مارتن إنديك، الذي استقال مؤخراً من منصبه، كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسئولية فشل محادثات السلام “الفلسطينية – الإسرائيلية”، حيث أرجع ذلك إلى الكراهية الشديدة التي يكنّها كلاهما للآخر.

وقال إنديك، في تصريح أوردته صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس ، إن “أحد أسباب فشل محادثات السلام، يكمن في “الكراهية الشديدة التي يكنّها كلا الجانبين للآخر والتي تراكمت عبر سنوات”، لافتاً إلى أنهما يفضلان الوضع الراهن عن تقديم تنازلات صعبة.

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني لا يعتقد بأن لديه شريك في عملية السلام، كما لا يعتقد أنه بإمكان الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل تقديم تنازلات.

وكان مارتن إنديك قد تقدم الجمعة الماضي باستقالته من منصبه ككبير مبعوثي الولايات المتحدة في مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين، بعد أقل من عام على اختياره من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل تحريك مفاوضات السلام المتعثرة بين إسرائيل وفلسطين، في مؤشر جديد على انهيار عملية السلام “الإسرائيلية – الفلسطينية”.

أ ش أ