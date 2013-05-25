السفير إيهاب فهمي : قضية مياه النيل تتصدر أولويات الرئيس مرسي في اثيوبيا

أكد السفير إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قضية مياه النيل تتصدر أولويات الرئيس محمد مرسي خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى اثيوبيا.

وقال فهمي ـ في تصريح خاص للتلفزيون المصري اليوم السبت من أديس ابابا ـ إن الرئيس سيبحث قضية المياه مع المسئولين الاثيوبيين والزعماء الافارقة المشاركين في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية والتي تحولت الى الاتحاد الافريقي حاليا.

وأضاف فهمي أن الرئيس مرسي حريص على أن تقوم العلاقات بين الدول الافريقية على أساس التعاون والتكامل وعدم الاضرار بمصلحة الاخر.

وأشار السفير فهمي إلى أنه سيتم بحث كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولالافريقية وذلك لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة والحد من النزاعات المسلحة وتسويتها بما يسمح تحقيق تنمية شاملة في القارة.

أ ش أ