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محمد بن راشد يستقبل أبناء القبائل بمناسبة شهر رمضان المبارك

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محمد بن راشد يستقبل أبناء القبائل بمناسبة شهر رمضان المبارك محمد بن راشد يستقبل أبناء القبائل بمناسبة شهر رمضان المبارك

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم أبناء القبائل الذين قدموا التهاني لسموه لمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التهاني من أبناء القبائل الذين دعوا الله العلي القدير أن يمد في عمر سموه وأن يتم عليه وقيادتنا الحكيمة نعمة الصحة والسعادة وعلى شعبنا ودولتنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والإستقرار.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور الحديث حول عدد من الشؤون التراثية والاجتماعية خاصة سباقات الهجن العربية التي يرعاها سموه والقيادة المعطاءة في دولتنا وأهمية الحفاظ على الأجداد والآباء لتظل مكونا أساسيا في المشهد الثقافي الاماراتي ورمزا لهويتنا الوطنية والعربية الاصيلة.

وألقيت في المناسبة القصائد النبطية التي تمجد الشهر الفضيل شهر الرحمة والمغفرة والتسامح وتشيد بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والوطنية والانسانية والتي توجت في هذا الشهر العظيم ب" سقيا الامارات ".
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