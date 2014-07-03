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واشنطن تعارض استقلال “كردستان” وتطالب العراقيين بالتوحد لمواجعة داعش

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واشنطن تعارض استقلال “كردستان” وتطالب العراقيين بالتوحد لمواجعة داعش واشنطن تعارض استقلال “كردستان” وتطالب العراقيين بالتوحد لمواجعة داعش

المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن الولايات المتحدة تعارض استقلال كردستان،  وأضاف “إيرنست” أن البيت الأبيض يدعو جميع العراقيين إلى الوحدة في مواجهة تنظيم داعش.

وحثت الولايات المتحدة الأكراد، على البقاء مع بغداد في حين يواجه العراق هجوم متشددين سنُة مسلحين يقودهم تنظيم خرج من عباءة القاعدة واستولى على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها ويهدد بالزحف إلى العاصمة.

ويدير حوالي خمسة ملايين كردي عراقي، أمور حكمهم في سلام نسبي منذ التسعينات، ووسعوا منطقتهم بما يصل إلى 40 في المئة من مساحتها في الأسابيع القليلة الماضية .

وطلب الرئيس الكردي مسعود البرزاني من المشرعين تشكيل لجنة لتنظيم استفتاء على الاستقلال وتحديد موعد للتصويت.

وقال البرزاني في جلسة مغلقة للبرلمان الكردي بثها التلفزيون في وقت لاحق: “حان الوقت لنحدد مصيرنا ويجب ألا ننتظر أن يحدده لنا الآخرون”.

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