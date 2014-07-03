مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بسوهاج‎

لقى طالب مصرعه أثناء عبوره الطريق إثر اصطدام سيارة به، مما أدى إلى وفاته بطما فى سوهاج .

كان اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول محمد عبد الفتاح فهمي 13 سنة طالب ويقيم بناحية سلامون جثة هامدة .

بالانتقال والفحص وسؤال المدعوعبد الفتاح فهمي حجاب 63 سنة عامل “والد المتوفي” قرر بانه اثناء سير المذكور على الطريق بذات الناحية اصطدمت به السيارة رقم (50042) اجرة سوهاج قيادة محمد عبد الظاهر محمد 18 سنة حاصل على دبلوم ثانوي صناعي ويقيم بناحية اولاد الياس بمركز صدفا بأسيوط مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية .

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص وأضاف بناه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق امامه ولم يتمكن من مفاداته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .