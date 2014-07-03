قرار جمهوري بتعيين المستشار علي سكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً برقم 199 لسنة 2014 بتعيين المستشار علي زكي سكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة، وذلك وفقاً لأقدميته المطلقة، في ضوء بلوغ المستشار عزت عوده الرئيس الحالي للهيئة لسن التقاعد القانوني مع نهاية العام القضائي المنصرم الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.

وكان المستشار علي سكر يشغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة ورئيس قطاع جنوب الصعيد بها، وتدرج في المناصب المختلفة لهيئة قضايا الدولة، وتولي رئاسة أقسام الضرائب بها أمام مختلف المحاكم.

أ ش أ