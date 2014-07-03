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الحزب الحر يحذر حكومة محلب من مخاطر رفع الدعم عن الكهرباء في هذا التوقيت

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الحزب الحر يحذر حكومة محلب من مخاطر رفع الدعم عن الكهرباء في هذا التوقيت الحزب الحر يحذر حكومة محلب من مخاطر رفع الدعم عن الكهرباء في هذا التوقيت

أرشيفية

رفض الحزب الحر برئاسة محمد مصطفي رئيس الحزب، قرارحكومة المهندس إبراهيم محلب عن رفع الدعم عن الكهرباء.

وقال رئيس الحزب محمد مصطفي ـ في بيان اليوم ـ إن قرار زيادة الأسعار في هذا التوقيت سوف يجعل الطبقات المهمشة الفقيرة أكثر احتياجاً، وخاصة بعد سريان قرارات بزيادة الوقود التي بدأت آثارها في الأسواق تظهر بالزيادات الرهيبة في جميع أسعار السلع الغذائية والخدمية ومواد البناء ، وذلك لأن الدولة ليست لها أي سلطة على كبار المحتكرين للسلع ، وكان ينبغي على الحكومة محاربة الاحتكار أولاً بدلاًمن محاربة الفقراء والدفع بهم إلى مزيد من الحاجة والفقر.

وأضاف ” لقد قدمنا أكثر من مقترح بإنشاء الشركات المساهمة للشباب وإقراضهم قروضاً حسنة بدون أي فائدة ليدخلوا الأسواق ضد المحتكرين ، وذلك لتقديم السلع والخدمات بأرباح معقولة يقدر عليها الفقراء ، ولكن حكومة المهندس محلب لم تستمع حتي الآن لهذه المقترحات، ونحن نأمل قبل سريان هذه الزيادات أن تعيد الحكومة حساباتها حفاظاً على حقوق البسطاء من هذا الشعب”.
> وقد كلف رئيس الحزب محمد مصطفي اللجنة الاقتصادية بالاتصال بلجان الاقتراحات في الوزارة و مناقشة الحلول اللازمة.

أ ش أ

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