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“الأعلى للصحافة”: لم نتلق خطاباً رسمياً بشأن أزمة صحفيي روز اليوسف

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“الأعلى للصحافة”: لم نتلق خطاباً رسمياً بشأن أزمة صحفيي روز اليوسف “الأعلى للصحافة”: لم نتلق خطاباً رسمياً بشأن أزمة صحفيي روز اليوسف

صلاح عيسي

قال صلاح عيسى،الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة،فى تصريحات خاصة،إن المجلس لم يتلق أى خطابات رسمية من الصحفيين العاملين بمؤسسة روزاليوسف،مشيراً إلى أن الطلبات تُقدم للمكتب الادارى،لكن لم يطلع المجلس حتى الآن على خطابات تخص هذا الشأن.
> ومن جانبهم اعلن صحفيو روز اليوسف،فى بيان لهم،اليوم الخميس،عن مطالبتهم المجلس الاعلى للصحافة رسمياً بالتدخل لأنهاء أزمتهم،معلنين رفضهم لقراره بتعين فاطمة سيد أحمد رئيساً لتحرير جريدة روز اليوسف،مطالبين بإقالتها.

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