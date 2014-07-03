مسعود بارزاني يدعو برلمان شمال العراق للتحضير للاستفتاء على الانفصال

دعا رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني، البرلمان الكردي؛ إلى الاستعداد من أجل إجراء استفتاء على إعلان إقليم شمال العراق دولة مستقلة، وذلك بحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل «الأناضول» «من خلال الحضور الذين شهدوا اجتماعاً مغلقاً جمع بارزاني بنواب البرلمان».

وكلف «بارزاني» البرلمان بتشكيل لجنة عليا للاستفتاء والانتخابات، في أقرب وقت ممكن، من أجل الإشراف على سير عملية الاستفتاء في المناطق التي تسيطر عليها قوات «البشمركة»، وأوضح «بارزاني» في الاجتماع أنَّهم باتوا بين نارين وسيفعلون ما بوسعهم من أجل الخروج من هذا الوضع، بأخذ قرار شعبي لسكان إقليم شمال العراق.

وناقش المجتمعون التطورات التي جرت في العراق عقب الهجمات التي شنها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وانسحاب الجيش العراقي، وأوضح النواب أنهم خرجوا بشكل فعلي عن سلطة الحكومة المركزية في بغداد، لافتين إلى أنَّ حدودهم اليوم مع المناطق التي يسيطر عليها «داعش» تبلغ 1000 كيلومتر.