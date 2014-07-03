أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تونس تكثف الحماية الأمنية لسفارتها في ليبيا

Google+ Print

قال مسؤول في وزارة الخارجية التونسية، الخميس، إنه تم تكثيف الحماية الأمنية للسفارة التونسية في ليبيا على خلفية التوتر الأمني الذي تعيشه البلاد.

وقال كاتب الدولة للشؤون الخارجية، فيصل قويعة: «بالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا قررنا تقليص أعواننا الدبلوماسيين للحد الأدنى (دون أن يحدد العدد) وكثفنا الحراسة والتواجد الأمني التونسي داخل مقر السفارة».

وأعلنت تونس في وقت متأخر من الأحد الماضي، إطلاق سراح السكرتير العام للسفارة التونسية في ليبيا، محمد بالشيخ، والمستشار الأول للسفير التونسي، العروسي القنطاسي، بعد أن تم اختطافهما بليبيا في مارس، وأبريل على الترتيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية