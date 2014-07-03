تونس تكثف الحماية الأمنية لسفارتها في ليبيا

قال مسؤول في وزارة الخارجية التونسية، الخميس، إنه تم تكثيف الحماية الأمنية للسفارة التونسية في ليبيا على خلفية التوتر الأمني الذي تعيشه البلاد.

وقال كاتب الدولة للشؤون الخارجية، فيصل قويعة: «بالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا قررنا تقليص أعواننا الدبلوماسيين للحد الأدنى (دون أن يحدد العدد) وكثفنا الحراسة والتواجد الأمني التونسي داخل مقر السفارة».

وأعلنت تونس في وقت متأخر من الأحد الماضي، إطلاق سراح السكرتير العام للسفارة التونسية في ليبيا، محمد بالشيخ، والمستشار الأول للسفير التونسي، العروسي القنطاسي، بعد أن تم اختطافهما بليبيا في مارس، وأبريل على الترتيب.