أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كردشيان تحصد 28 مليون دولار

Google+ Print

الخميس 03-07-2014 15:27

برغم أنّ النجمة العالمية Beyonce استطاعت أن تخطف الأضواء بتصدّرها قائمة مجلة "Forbes" وتحقيقها 115 مليون دولار، إلا أنّ ذلك لم يمنع نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian من تحقيق أرباح طائلة، في هذا العام، متخطية بذلك الكثير من مشاهير العالم.

وقدّرت أرباح Kim، نجمة الواقع الوحيدة في القائمة، في آخر 12 شهراً، بحسب البيانات التي نشرتها المجلة، بـ 28 مليون دولار.

واللافت أنّ معظم دخلها وأرباحها جاءت من مصادر غير برنامج تلفزيون الواقع الذي تقدّمه، حيث حققت هذا الكمّ الطائل من المال من شركة الموضة الخاصّة بها " Kardashian Kollection"، والظهور العلني في أماكن مختلفة، مثل التسوق في المتاجر والظهور في النوادي والحفلات والمناسبات، إضافة إلى خطّ إنتاج أدوات التجميل الذي طرحته أسرتها.

يُذكر أنّ الإيرادات التي تحققها Kim Kardashian من محلات الملابس الأمريكية "DASH"، التي تعتمد ملابسها Kim دائماً، كان لها فضل كبير على المبلغ الذي حققته النجمة في العام المنصرم.

 

كاني ويست ينتقد تصرفات زوجته كيم كردشيان

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه