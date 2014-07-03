كيم كردشيان تحصد 28 مليون دولار

برغم أنّ النجمة العالمية Beyonce استطاعت أن تخطف الأضواء بتصدّرها قائمة مجلة "Forbes" وتحقيقها 115 مليون دولار، إلا أنّ ذلك لم يمنع نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian من تحقيق أرباح طائلة، في هذا العام، متخطية بذلك الكثير من مشاهير العالم.

وقدّرت أرباح Kim، نجمة الواقع الوحيدة في القائمة، في آخر 12 شهراً، بحسب البيانات التي نشرتها المجلة، بـ 28 مليون دولار.

واللافت أنّ معظم دخلها وأرباحها جاءت من مصادر غير برنامج تلفزيون الواقع الذي تقدّمه، حيث حققت هذا الكمّ الطائل من المال من شركة الموضة الخاصّة بها " Kardashian Kollection"، والظهور العلني في أماكن مختلفة، مثل التسوق في المتاجر والظهور في النوادي والحفلات والمناسبات، إضافة إلى خطّ إنتاج أدوات التجميل الذي طرحته أسرتها.

يُذكر أنّ الإيرادات التي تحققها Kim Kardashian من شبكة محلات الملابس الأمريكية "DASH"، التي تعتمد ملابسها Kim دائماً، كان لها فضل كبير على المبلغ الذي حققته النجمة في العام المنصرم.

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