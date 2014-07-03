أغنية إليسا تدخل مروان خوري و"روتانا" في سجال إعلامي

نادراً ما يدخل الفنان مروان خوري في سجال إعلامي مع أحد، لذا كان لتغريداته التي نشرها لتوضيح إشكالية سحب أغنية "تعبانة منك" من ألبوم إليسا، صدىً كبيراً وصل إلى شركة "روتانا" التي ردّت عليه ببيان صحفي.

فقد كتب مروان مستبقاً التأويلات "أتمنّى قبل أن يبدأ التحليل من قبل الصحافة والمعجبين أن تفهم حقيقة المشكلة المتعلق بأغنية "تعبانة منك" لاليسا.الموضوع بيني وبين روتانا... هناك شيء اسمه حقاً معنوياً ومادياً للمؤلف والملحن وأنا من الغير الممكن أ

أن أقبل بشروط روتانا .هيدا هو السبب لا أكثر ولا اقل".

وأضاف قائلاً "أنا قمت بالمستحيل كي اقدّم لإليسا أفضل عملين من بعد غياب وقدمنا أغنية "لو" والناس أحبتها جداً وأغنية "تعبانة منك" من أجمل الأغاني برأيي ... للأسف بشروط روتانا لم يبق أي مجال للاتفاق. في أعمالي السابقة مع إليسا لم تكن هذه هي الشروط".

وبمجرد كتابة مروان لتغريداته سارعت روتانا بالرد عبر بيان صحفي جاء فيه أن الشركة تكن التقدير لمروان خاصةً أنها كانت أول الداعمين له في مشواره الفني كفنان شامل، وقد تُرجِمَ هذا الدعم من خلال إنتاج 4 ألبومات غنائية له "كل القصايد – قصر الشوق – أنا والليل – راجعين".

ونفت "روتانا" أن تكون قد هضمت حق أي فنان أو ملحن وفي مقدمتهم مروان، وهي التي حرصت وكانت من أشدّ المتمسّكين بضرورة استمرارية التعاون بين الفنان مروان خوري والنجمة إليسا، وخاصة أيام قطيعتهما، في التعاون الفني كما وبعد نجاحات لافتة جمعت الفنانيْن.

ولم تخف الشركة في بيانها استغرابها من تغريدات الفنان مروان خوري التي تناولت موضوع حقوق أغنية " تعباني منك" التي كان متوقع إصدارها في ألبوم الفنانة إليسا 2014 والتي باشرت الشركة بتنفيذها وتوزيعها مع الموزع ميشال فاضل قبل الحصول على التنازل وعقد النشر الموافق عليهما من قبل 99% من شعراء وملحنين العالم العربي أولاً ولثقة الشركة ووطادة علاقتها مع الفنان مروان خوري.

وأكدت روتانا أنها تلتزم بعقود النشر والتي تضمن حقوق الشاعر والملحن والشركة بنسب متساوية وترحّب بكل متجاوب ومتعاون والذين عددهم لا يُحصى من أهم الأسماء الفنية في العالم العربي كافةً.

وأفصحت الشركة في نهاية بيانها أن ألبوم النجمة إليسا سيكون إصدارة خلال الصيف مع عدد أخر من الألبومات.

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