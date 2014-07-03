أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أغنية إليسا تدخل مروان خوري و"روتانا" في سجال إعلامي

Google+ Print
أغنية إليسا تدخل مروان خوري و"روتانا" في سجال إعلامي أغنية إليسا تدخل مروان خوري و"روتانا" في سجال إعلامي

الخميس 03-07-2014 15:58

نادراً ما يدخل الفنان مروان خوري في سجال إعلامي مع أحد، لذا كان لتغريداته التي نشرها لتوضيح إشكالية سحب أغنية "تعبانة منك" من ألبوم إليسا، صدىً كبيراً وصل إلى شركة "روتانا" التي ردّت عليه ببيان صحفي.
فقد كتب مروان مستبقاً التأويلات "أتمنّى قبل أن يبدأ التحليل من قبل الصحافة والمعجبين أن تفهم حقيقة المشكلة المتعلق بأغنية "تعبانة منك" لاليسا.الموضوع بيني وبين روتانا... هناك شيء اسمه حقاً معنوياً ومادياً للمؤلف والملحن وأنا من الغير الممكن أ
أن أقبل بشروط روتانا .هيدا هو السبب لا أكثر ولا اقل".
وأضاف قائلاً "أنا قمت بالمستحيل كي اقدّم لإليسا أفضل عملين من بعد غياب وقدمنا أغنية "لو" والناس أحبتها جداً وأغنية "تعبانة منك" من أجمل الأغاني برأيي ... للأسف بشروط روتانا لم يبق أي مجال للاتفاق. في أعمالي السابقة مع إليسا لم تكن هذه هي الشروط".
وبمجرد كتابة مروان لتغريداته سارعت روتانا بالرد عبر بيان صحفي جاء فيه أن الشركة تكن التقدير لمروان خاصةً أنها كانت أول الداعمين له في مشواره الفني كفنان شامل، وقد تُرجِمَ هذا الدعم من خلال إنتاج 4 ألبومات غنائية له "كل القصايد – قصر الشوق – أنا والليل – راجعين".
ونفت "روتانا" أن تكون قد هضمت حق أي فنان أو ملحن وفي مقدمتهم مروان، وهي التي حرصت وكانت من أشدّ المتمسّكين بضرورة استمرارية التعاون بين الفنان مروان خوري والنجمة إليسا، وخاصة أيام قطيعتهما، في التعاون الفني كما وبعد نجاحات لافتة جمعت الفنانيْن.
ولم تخف الشركة في بيانها استغرابها من تغريدات الفنان مروان خوري التي تناولت موضوع حقوق أغنية " تعباني منك" التي كان متوقع إصدارها في ألبوم الفنانة إليسا 2014 والتي باشرت الشركة بتنفيذها وتوزيعها مع الموزع ميشال فاضل قبل الحصول على التنازل وعقد النشر الموافق عليهما من قبل 99% من شعراء وملحنين العالم العربي أولاً ولثقة الشركة ووطادة علاقتها مع الفنان مروان خوري.
وأكدت روتانا أنها تلتزم بعقود النشر والتي تضمن حقوق الشاعر والملحن والشركة بنسب متساوية وترحّب بكل متجاوب ومتعاون والذين عددهم لا يُحصى من أهم الأسماء الفنية في العالم العربي كافةً.
وأفصحت الشركة في نهاية بيانها أن ألبوم النجمة إليسا سيكون إصدارة خلال الصيف مع عدد أخر من الألبومات.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي