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هند صبري متهمة بالإساءة إلى مصر

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هند صبري متهمة بالإساءة إلى مصر هند صبري متهمة بالإساءة إلى مصر

الخميس 03-07-2014 17:09

اتهمت الفنانة التونسية هند صبري بالإساءة إلى ضمن أحداث مسلسلها المعروض حالياً "إمبراطورية مين" حيث وصفت مصر في إحدى الجمل الحوارية بالزبالة.
وهو ما دفع المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى لتعنيفها بشده عبر فيس بوك قائلا:" الأخت المناضلة التحريرية..هند صبري...
ارحمينا انفعالات...و لمي نفسك لما بتتكلمي عن مصر..
ماشفتلكيش مسلسل ولا فيلم معارض أيام بن علي...أو الغنوشي في بلدك اللي أتدهورت تماما عن زمان ... روحي كافحي في بلدك يا أخت... آه نسيت ما إنتي لو عملتي كده في بلدك تموتي موتة شجره الدر....
لكن العيب مش عليكي... علي اللي سمح لك تقولي على مصر زبالة في سياق الحلقة.. و علينا اللي تخلينا نستورد واحد يعمل عبد الناصر..و واحده ثانية تعمل فيها مصرية مناضله.. و كأن مصر قطعت خلف".
في السياق نفسه قام عمرو مصطفى بعمل مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءا" قال فيها إن مسلسل "إمبراطورية مين" فيه إهانة لمصر، فهي تخرج مضيفات مصر بصورة سيئة، ويجب محاكمة هؤلاء الناس، وعلى هند صبري أن تؤدي ذلك الدور في بلادها، مشدداً على أن من يحترم مصر حذاؤه فوق رأسي، ومن يهاجم بلدي يخرج بره، وطالب عمرو بمحاكمة هؤلاء مهاجمي مصر وليس مجرد وقف المسلسل.

 

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